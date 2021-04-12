Ситуація довкола України буде на порядку денному майбутнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, в якому має взяти участь глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

У Європейському Союзі закликали Російську Федерацію утриматися від кроків, які можуть посилити напруженість у відносинах з Україною.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано. Відеозапис брифінгу розміщено на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

"Сподіваюсь, що не буде загострення. Сподіваюсь, що не буде конфлікту. Це було б дуже неприйнятно. Усі поточні контакти і дипломатичні зусилля, які докладаються, насправді спрямовані на запобігання цьому", - сказав Стано.

При цьому він нагадав, що ситуація довкола України буде на порядку денному майбутнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. (Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів, яке відбудеться 19 квітня – УНІАН).

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"Європейський Союз, країни-члени та інституції дуже уважно, із серйозною стурбованістю, відстежують погіршення безпекової ситуації на сході України і переміщення російських військ поблизу українського кордону та у незаконно анексованому Криму. Високий представник ЄС та лідери окремих країн-членів декілька разів закликали до спокою і деескалації. І ми наголосили, що виконання Мінських угоду повному обсязі - це єдиний шлях і гарантія політичним та мирним шляхом врегулювати конфлікт на сході України", - наголосив Стано.

Речник також додав, що Євросоюз вітає зусилля і важливі кроки президента України Володимира Зеленського для досягнення цієї мети.

"Ми закликаємо російську владу утриматись від будь-яких кроків, які призведуть до подальшої напруженості, й активізувати зусилля з реалізації Мінських угод", - сказав Стано.

Він додав, що обговорення поточної ситуації стосовно України продовжується на різних рівнях.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Віталій Саєнко