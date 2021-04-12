У Європейському Союзі закликали Російську Федерацію утриматися від кроків, які можуть посилити напруженість у відносинах з Україною.
Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано. Відеозапис брифінгу розміщено на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.
"Сподіваюсь, що не буде загострення. Сподіваюсь, що не буде конфлікту. Це було б дуже неприйнятно. Усі поточні контакти і дипломатичні зусилля, які докладаються, насправді спрямовані на запобігання цьому", - сказав Стано.
При цьому він нагадав, що ситуація довкола України буде на порядку денному майбутнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. (Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів, яке відбудеться 19 квітня – УНІАН).
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"Європейський Союз, країни-члени та інституції дуже уважно, із серйозною стурбованістю, відстежують погіршення безпекової ситуації на сході України і переміщення російських військ поблизу українського кордону та у незаконно анексованому Криму. Високий представник ЄС та лідери окремих країн-членів декілька разів закликали до спокою і деескалації. І ми наголосили, що виконання Мінських угоду повному обсязі - це єдиний шлях і гарантія політичним та мирним шляхом врегулювати конфлікт на сході України", - наголосив Стано.
Речник також додав, що Євросоюз вітає зусилля і важливі кроки президента України Володимира Зеленського для досягнення цієї мети.
"Ми закликаємо російську владу утриматись від будь-яких кроків, які призведуть до подальшої напруженості, й активізувати зусилля з реалізації Мінських угод", - сказав Стано.
Він додав, що обговорення поточної ситуації стосовно України продовжується на різних рівнях.
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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