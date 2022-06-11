Заспокоювати військово-політичне керівництво РФ пізно, переконаний президент України.

Світ сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це йшлося під час онлайн-участі в Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Офіс глави держави.

"Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно. Говорити з ними щоденно, впроваджувати конкретні фінансові, економічні санкції – все це потрібно було робити раніше, до повномасштабного вторгнення. Сьогодні немає "сірої" зони, є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну. Якщо ви підтримуєте конкретну війну, тоді ви знаходите якесь постійне порозуміння з Російською Федерацією", – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання учасників саміту.

На переконання президента, зараз жодними словами ніхто не зможе вгамувати Росію – це буде лише політична гра з боку російської влади.

"Я вважаю, що сьогодні світу треба чітко ставити Російську Федерацію, її керівництво на місце. А їхнє місце – на їхній території. І там вони повинні бути, жити й вирішувати, що їм робити", – наголосив Президент.

Водночас він зробив акцент на тому, що Україна не має наміру якимось чином перетинати кордони Росії.

"Україна перебуває на своїй землі. Далеко зайти Україні – це значить зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. У нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність будь-якої держави. Але війна на нашій землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі", – заявив глава держави.

Як зазначив президент, ситуація в Україні має стати для всього світу прикладом того, що потрібно запроваджувати превентивні санкції й робити інші кроки, щоб не допустити війни, не чекаючи початку збройного конфлікту, коли вже є сотні тисяч жертв, мільйони біженців та інші кризи.

"Тому що позитиву від війни немає у світі. Ніхто не отримує від цього позитиву, окрім деяких політичних лідерів, у яких щодня збільшуються амбіції через їхній політичний апетит", – резюмував Зеленський.

Як писав УНІАН, раніше Папа Римський Франциск нагадав про 100 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну і закликав лідерів держав сісти за стіл переговорів, щоб не привести людство до загибелі.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголошував, що з російським президентом Володимиром Путіним розмовляти нема сенсу, бо в нього знищення державності України – це ключове і принципове питання.

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