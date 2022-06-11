Глава держави під час виступу наголосив, що Росія повинна відчувати, що в її агресивної політики є наслідки передусім для неї самої.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що саме на полі бою в Україні вирішується майбутній міжнародний порядок.

Про це глава держави сказав під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", виступ якого відбувся онлайн.

"Війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі здобутки історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка в нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у XІX столітті чи навіть раніше. Коли було неможливим усе те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток і добробут", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія повинна відчувати, що в її агресивної політики є наслідки, передусім для неї самої.

За його словами, важливість проведення реформи ООН - щоб усі держави дотримувались міжнародного права, щоб ніхто не порушував світовий порядок.

"Система ООН і, зокрема Рада безпеки ООН на сьогодні не дають справедливого представництва для більшості народів світу. Голос цілих регіонів часто не може бути почутим саме тоді, коли це життєво важливо. Якби ця реформа вже відбулась, ми б сьогодні могли реагувати на будь-яку агресію і не тільки Росії, справді на глобальному рівні", - зазначив Зеленський.

Він закликав цінувати ті здобутки і можливості, які набуті завдяки мудрому лідерству у попередні часи, завдяки боротьбі багатьох поколінь різних народів.

"Ми повинні цінувати те, що дає нам шанс жити в мирі і працювати заради спільного блага у наших суспільствах та у світі. А отже, ми повинні зупинити Росію, зупинити війну, яку ця держава розв’язала проти моєї держави, намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів і життя людей не мали жодного значення", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що важливо зламати здатність Росії блокувати моря.

"А якщо цього не буде, і якщо через російську блокаду ми не зможемо і надалі експортувати наше продовольство, якого не вистачає зараз на глобальному ринку, світ очікує жорстока продовольча криза і голод. Голод багатьох країн Азії та Африки. Услід за дефіцитом продовольства неминуче прийде політичний хаос, який може призвести до падіння багатьох урядів, до краху багатьох політиків", - констатував президент України.

Дякуючи країнам за підтримку України та увагу до держави, Зеленський зазначив: "Це підтримка і увага не тільки для України, а й для вас самих, щоб ваше майбутнє було безпечним. Бо саме на полі бою України вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що неможливими".

Він закликав уберегти світ від повернення до часів, коли все вирішувалось на основі так званого "права сили", а окремі люди і будь-які їхні ідеї, як і багато народів, не мали просто жодного значення.

Як відомо, Азійський саміт з безпеки Shangri La Dialogue проходить 10-12 червня у Сінгапурі.

Вас також можуть зацікавити новини: