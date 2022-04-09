Йдеться про програму виплат 2000 грн дорослому і 3000 грн - дітям.

Кабінет міністрів продовжив до 30 квітня термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Приймаємо рішення про продовження терміну отримання допомоги вимушеним переселенцям. Кінцевий строк тепер - 30 квітня. Йдеться про програму виплат 2000 грн дорослому і 3000 грн - дітям. Також ми змінили порядок надання роботодавцю компенсації на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб", - сказав він.

Шмигаль також нагадав, що оформити статус переселенця можна після працевлаштування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн. Також 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Вас також можуть зацікавити новини: