Великим мережам АЗС складно завозити пальне, виникають логістичні розриви.

Через знищення нафтобаз в Україні виник дефіцит пального, але потреби військовослужбовців у пальному повністю задоволені.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами прем’єра, уряд має плани на випадок знищення нафтобаз.

"Ми розумієм, що дефіцит пального в країні існує і буде існувати. У нас війна, у нас обмежені логістичні спроможності по ввезенню пального. Але ми розумієм, як розподіляти пальне так, щоб його мали в першу чергу військові, і щоб громадяни також, не дивлячись на дефіцит і зовнішні складнощі", - сказав Шмигаль.

Він додав, що великим мережам АЗС складно завозити пальне, виникають логістичні розриви.

"Завдання держави - в першу чергу забезпечити пальним військових, і ми це робимо на 100%, далі - посівну, тому що це питання нашого виживання", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України відбувається цілеспрямоване знищення українського нафтопереробного комплексу.

Разом з тим він зазначив, що зараз відбувається зміна умов на ринку продажу нафтопродуктів.

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