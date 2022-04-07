Основним завданням уряду на сьогодні є максимальний перезапуск економіки, щоб у другому кварталі наслідки агресії були менш відчутними.

Кабінет міністрів очікує у другому кварталі істотне недовиконання дохідної частини державного бюджету через те, що в результаті війни постраждали найбільші платники податків.

Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Перший квартал ми взагалі перевиконали. Але там були нюанси фіскального характеру, які були пов'язані з виплатами дивідендів державних банків і з тим, що соціально відповідальний бізнес платив податки наперед", - сказав він.

"Зараз ми маємо наслідки безпосередньо збройної агресії - того, що зруйновані підприємства металургії, а також інші великі платники податків, які працювали в Маріуполі, Харкові. Це пов'язано з тим, що фактично зупинено експорт сільськогосподарської продукції з України, заблоковано порти тощо", - додав Немчинов.

За його словами, основним завданням уряду на сьогодні є максимальний перезапуск економіки, щоб у другому кварталі наслідки агресії були менш відчутними.

Війна проти України: