Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією Крим належить Україні
"Крим український. ... Коли говориш невизначено - це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання", - сказала Тихановська в інтерв'ю "Українській правді".
Вона також висловила готовність повторити свої слова про Крим, перебуваючи в Києві, куди, за її словами, чекає запрошення від української влади.
Читайте такожПроти Тихановської завели справу за "підготовку акту тероризму" в Білорусі"Звичайно, ми плануємо візит, але хотілося б ще отримати офіційне запрошення від уряду. ... Ми отримали запрошення від парламенту України. З боку уряду офіційного запрошення не було", - розповіла опозиціонерка.
"Ми хочемо переконати офіційну Україну... не те щоб переконати - хочемо розповісти нашу точку зору: щоб режим упав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, треба максимальний тиск - політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - зазначила Тихановська.
Тихановська про Крим
- Раніше Світлана Тихановська намагалася не озвучувати свою позицію з приводу окупації Криму Росією.
- Ще як кандидат у президенти Білорусі опозиціонерка під час одного з ефірів з другої спроби публічно відповіла на питання про приналежність півострова. Тоді вона сказала, що юридично Крим український, а фактично - російський, і попросила більше її не мучити.
- У грудні минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на те, що Тихановська повинна чітко визначитися зі своїм ставленням зокрема до окупації Криму, якщо хоче відвідати Київ.
- "Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тихановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України", - зазначав Кулеба.
- При цьому Світлана Тихановська вже озвучувала бажання зустрітися з владою України.
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