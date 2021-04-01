За словами білоруської опозиціонерки, вона готова повторити свою відповідь у Києві.

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією Крим належить Україні

"Крим український. ... Коли говориш невизначено - це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання", - сказала Тихановська в інтерв'ю "Українській правді".

Вона також висловила готовність повторити свої слова про Крим, перебуваючи в Києві, куди, за її словами, чекає запрошення від української влади.

Читайте такожПроти Тихановської завели справу за "підготовку акту тероризму" в Білорусі"Звичайно, ми плануємо візит, але хотілося б ще отримати офіційне запрошення від уряду. ... Ми отримали запрошення від парламенту України. З боку уряду офіційного запрошення не було", - розповіла опозиціонерка.

"Ми хочемо переконати офіційну Україну... не те щоб переконати - хочемо розповісти нашу точку зору: щоб режим упав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, треба максимальний тиск - політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - зазначила Тихановська.

Тихановська про Крим

Раніше Світлана Тихановська намагалася не озвучувати свою позицію з приводу окупації Криму Росією.

Ще як кандидат у президенти Білорусі опозиціонерка під час одного з ефірів з другої спроби публічно відповіла на питання про приналежність півострова. Тоді вона сказала, що юридично Крим український, а фактично - російський, і попросила більше її не мучити.

У грудні минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на те, що Тихановська повинна чітко визначитися зі своїм ставленням зокрема до окупації Криму, якщо хоче відвідати Київ.

"Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тихановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України", - зазначав Кулеба.

При цьому Світлана Тихановська вже озвучувала бажання зустрітися з владою України.

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Автор: Катерина Комолова