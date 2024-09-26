Стверджується, що після відвідин Зеленським заводу для снарядів у Пенсільванії тон переговорів змінився.

Команда президента України Володимира Зеленського під час поїздки до США не погодилася зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, тому що це могло бути сприйнято як висловлювання підтримки його кандидатури. Про це пише видання Time з посиланням на чиновників, близьких до президента України.

"Зеленський досі уникав прямих апеляцій до економічних інтересів США, вважаючи за краще натомість стверджувати, що Україна захищає не лише себе, а й увесь вільний світ від російських нападів. Він сподівався донести цей аргумент до Трампа особисто, і той заявив минулого тижня, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським під час його візиту до США", - сказано у статті.

За інформацією видання, команда Зеленського запропонувала провести зустріч на "більш нейтральній території". Наприклад, пропонувалося надати спільне інтерв'ю на американському телебаченні.

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"Цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський приземлився в США. Але перший публічний захід під час візиту, схоже, змінив тон цих дискусій, - пишуть журналісти.

Стверджується, що після відвідин Зеленським заводу для снарядів у Пенсільванії тон переговорів змінився.

"Оглядаючи завод разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським робітникам, які допомагають виробляти зброю для України. Але ціль візиту засмутила Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч із Зеленським зірвалися. "Здається, він образився", - сказав про Трампа один з українських чиновників. Він додав, що проблема, схоже, полягала у виборі місця зустрічі: рідне місто чинного президента США в штаті, де точаться гарячі суперечки за владу", - додали там.

Напруженість між Трампом і Зеленським

Дональд Трамп розпочав досі небачену публічну кампанію відвертої критики президента України Володимира Зеленського. Йому піддакують найвідданіші республіканці. Про це пише видання CNN.

Екс-президент розкритикував Зеленського за його відмову за будь-яких умов "укладати угоду" з Росією і розповів про нібито цілковите руйнування України, яке вже відбулося через це.

"Президент України знаходиться в нашій країні, і він робить маленькі брудні наклепницькі заяви в адресу вашого улюбленого президента, мене", - заявив він на передвиборчому виступі в Північній Кароліні.

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