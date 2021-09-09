Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко пояснив, чому намагався виштовхати народного депутата України Гео Лероса (позафракційний, був виключений із фракції "СН") з-за трибуни.
Як передає кореспонденти УНІАН, коментуючи вчинок Тищенка, депутат Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність") назвала його "жлобом" і наголосила, що не можна дозволяти "закривати роти" народним депутатам.
У відповідь Тищенко зазначив, що виступ Лероса не стосувався обговорюваної на той момент у сесійній залі теми, нагадавши, що депутати обговорювали звіт ТСК щодо роботи "Укрзалізниці", а Лерос намагався образити президента і говорив не за темою. За словами Тищенка, у зв’язку з цим він хотів вивести Лероса з-за трибуни.
У відповідь голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що депутати інколи виступають не за темою, яка розглядається.
"Кожна фракція цим грішить. І це неправильно. Але це така у нас вже українська традиція. Погоджуюсь - давайте її також виправляти. Але з цієї трибуни буде можливість для свободи слова. Свобода слова є, була і залишається в нашій державі", - наголосив Разумков.
Своєю чергою голова фракції "СН" Давид Арахамія підкреслив, що цей конфлікт в парламенті є неприпустимим. Він зазначив, що винні обидва депутати, оскільки Лерос виступав не за темою, але й Тищенко не повинен був виштовхувати його з-за трибуни.
Арахамія запропонував заборонити обом депутатам декілька днів відвідувати засідання парламенту.
У відповідь Разумков нагадав, що такі рішення має ухвалювати регламентний комітет, але висловив думку, що така ініціатива є правильною.
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Перепалка Тищенка і Лероса в Раді
Сьогодні Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Лероса. Це сталося під час виступу Лероса, коли він критикував діяльність Офісу президента. На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій. Пізніше Лерос завершив таки свій виступ.
Інші бійки в Раді за участю Тищенка
29 червня в парламентському буфеті сталася бійка між депутатом від СН Олександром Куніцьким і Тищенком. Куніцький нібито звинуватив Тищенка в причетності до корупційних схем, які стосуються видачі документів морякам.
17 червня депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Ілля Ківа побився з Тищенко у залі засідань. Бійка сталася під час обговорення у Верховній Раді законопроекту (№4107), яким регулюється діяльність Нацради з питань телерадіомовлення.