Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував заборонити обом депутатам декілька днів відвідувати засідання парламенту.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко пояснив, чому намагався виштовхати народного депутата України Гео Лероса (позафракційний, був виключений із фракції "СН") з-за трибуни.

Як передає кореспонденти УНІАН, коментуючи вчинок Тищенка, депутат Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність") назвала його "жлобом" і наголосила, що не можна дозволяти "закривати роти" народним депутатам.

У відповідь Тищенко зазначив, що виступ Лероса не стосувався обговорюваної на той момент у сесійній залі теми, нагадавши, що депутати обговорювали звіт ТСК щодо роботи "Укрзалізниці", а Лерос намагався образити президента і говорив не за темою. За словами Тищенка, у зв’язку з цим він хотів вивести Лероса з-за трибуни.

У відповідь голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що депутати інколи виступають не за темою, яка розглядається.

"Кожна фракція цим грішить. І це неправильно. Але це така у нас вже українська традиція. Погоджуюсь - давайте її також виправляти. Але з цієї трибуни буде можливість для свободи слова. Свобода слова є, була і залишається в нашій державі", - наголосив Разумков.

Своєю чергою голова фракції "СН" Давид Арахамія підкреслив, що цей конфлікт в парламенті є неприпустимим. Він зазначив, що винні обидва депутати, оскільки Лерос виступав не за темою, але й Тищенко не повинен був виштовхувати його з-за трибуни.

Арахамія запропонував заборонити обом депутатам декілька днів відвідувати засідання парламенту.

У відповідь Разумков нагадав, що такі рішення має ухвалювати регламентний комітет, але висловив думку, що така ініціатива є правильною.

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Сьогодні Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Лероса. Це сталося під час виступу Лероса, коли він критикував діяльність Офісу президента. На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій. Пізніше Лерос завершив таки свій виступ.

Інші бійки в Раді за участю Тищенка

29 червня в парламентському буфеті сталася бійка між депутатом від СН Олександром Куніцьким і Тищенком. Куніцький нібито звинуватив Тищенка в причетності до корупційних схем, які стосуються видачі документів морякам.

17 червня депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Ілля Ківа побився з Тищенко у залі засідань. Бійка сталася під час обговорення у Верховній Раді законопроекту (№4107), яким регулюється діяльність Нацради з питань телерадіомовлення.

Автор: Денис Прядко