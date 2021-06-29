Перший заступник голови фракції Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про конфлікт між народними депутатами Миколою Тищенком та Олександром Куницьким (обидва із фракції "СН").
Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам Корнієнко зауважив, що бачив окремо Тищенка і Куницького.
"Вони не виглядали побитими", - сказав Корнієнко.
На запитання кореспондента УНІАН, чи не жалілися депутати один на одного йому як одному з керівників фракції, Корнієнко відповів: "Вони дорослі вже хлопці. Думаю, що їм є кому пожалітися".
Корнієнко додав, що не знає, в чому причина конфлікту між депутатами. За його словами, "у нас же є правоохоронні органи", і вони повинні перевіряти інформацію.
Як повідомили деякі ЗМІ, сьогодні в парламентському буфеті сталася бійка між Куницьким та Тищенком. Куницький нібито звинуватив Тищенка в причетності до корупційних схем, які стосуються видачі документів морякам.
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