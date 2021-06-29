Корнієнко заявив, що нардепи "не виглядають побитими".

Перший заступник голови фракції Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про конфлікт між народними депутатами Миколою Тищенком та Олександром Куницьким (обидва із фракції "СН").

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам Корнієнко зауважив, що бачив окремо Тищенка і Куницького.

"Вони не виглядали побитими", - сказав Корнієнко.

На запитання кореспондента УНІАН, чи не жалілися депутати один на одного йому як одному з керівників фракції, Корнієнко відповів: "Вони дорослі вже хлопці. Думаю, що їм є кому пожалітися".

Корнієнко додав, що не знає, в чому причина конфлікту між депутатами. За його словами, "у нас же є правоохоронні органи", і вони повинні перевіряти інформацію.

Як повідомили деякі ЗМІ, сьогодні в парламентському буфеті сталася бійка між Куницьким та Тищенком. Куницький нібито звинуватив Тищенка в причетності до корупційних схем, які стосуються видачі документів морякам.

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Автор: Надя Пришляк