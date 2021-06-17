Якийсь час Тищенко і Кива жваво перемовлялися, але раптом між ними спалахнула бійка.

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива побився з нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком під час штовханини у Раді 17 червня.

Ілля Кива вийшов до депутата від «Слуги народу» Микити Потураєва, який з трибуни заявив, що епоха бідності закінчиться тоді, коли «повсталий народ викине фракцію «ОПЗЖ» з парламенту і розстріляє».

У відповідь Кива штовхнув «слугу», на що відреагували однопартійці Потураєва. В центр сесійної зали збіглися десятки народних обранців: одні – щоб з’ясувати деталі виступу Потураєва, інші – щоб його захистити.

За спиною у Потураєва опинився його колега по фракції Микола Тищенко – пліч-о-пліч з Іллею Кивою. Якийсь час вони жваво перемовлялися, але раптом між ними спалахнула бійка – Кива почав завдавати ударів Тищенку, той кинувся у відповідь.

Дебоширів намагався розборонити член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Врешті збуджений натовп перекинувся у бік трибуни, потягнувши за собою нардепів.

Штовханина сталася під час обговорення у Верховній Раді законопроекту (№4107), яким врегульовується діяльність Нацради з питань телерадіомовлення.

ОПЗЖ наполягала на розгляді своїх поправок до проекту. Але правляча монобільшість заяви опонентів не врахувала, через що ті вирішили блокувати трибуну й перешкодити голосуванню.

Спікер Ради Дмитро Разумков після марних спроб заспокоїти депутатів оголосив 15-хвилинну перерву в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» вимагає терміново зібрати Регламентний комітет, щоб оцінити слова Потураєва і позбавити його головування у комітеті гуманітарної й інформаційної політики. Сам «слуга» заявив, що не погрожував «розстрілом» ОПЗЖ, а тільки попередив про імовірну реакцію громадськості на їхню політику.

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Автор: Яна Ставська