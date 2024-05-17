Правитель РФ має понести покарання за війну, розв’язану ним проти України та за злочини проти українського народу.

Російські військові у Вовчанську полюють на волонтерів і розстрілюють цивільних. Про це розповів начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області Сергій Болвінов, повідомляє FreeДом.

Зокрема, українським правоохоронцям вдалося вивезти з Вовчанська юнака, якого ледь не розстріляли російські окупанти, а також пораненого пенсіонера.

"Ми давно зрозуміли, хто вони. Але ці випадки все одно шокують. Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів і атак противника зачинився вдома, до нього постукали російські військові, і, не чекаючи, поки відчинить, почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець", - розповів Болвінов. Відео дня

ЗМІ нагадує, що у січні 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення трибуналу для Путіна. На початку квітня 2024 року на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" ідею створення спецтрибуналу підтримали 44 держави.

"Це складне завдання. Україна розуміє, що вона виконує його не тільки для себе. Ми, звичайно, хочемо засудити Путіна. Це перший раз в історії, коли трибунал проти клубу "атомних бомб", коли це трибунал проти постійного члена Ради безпеки", - каже виконавча директор Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

Як відомо, наприкінці квітня Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретарю органу Марії Пейчинович-Бурич розпочати підготовку проекту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення трибуналу. В МЗС України назвали це важливим практичним кроком.

"Це має вирішальне значення не тільки для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", - підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами представника України в Міжнародному Суді ООН Антона Кориневича, спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни.

"Злочин агресії — це елітарний злочин. Це злочин тих осіб, хто може віддавати накази на початок і на продовження ведення агресивної війни. Відповідно, за злочин агресії мають притягнути до відповідальності представників найвищого політичного та військового керівництва РФ", - каже Кориневич.

Трибунал щодо агресії Росії - останні новини

Трибунал щодо агресії РФ буде розміщений у Гаазі. Про це йдеться у підписаній 1 березня безпековій угоді між Україною та Нідерландами.

Крім того, документ має чіткі положення щодо підтримки членства України в Європейскому Союзі і НАТО та фіксує механізм 24-годинного реагування за повторення військової агресії проти України.

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