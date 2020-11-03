Але, заявляє голова КС, це можливо за умови спільної роботи парламенту і Конституційного суду.

Норми антикорупційного законодавства можна привести у відповідність до Конституції за півроку, заявляє голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

За словами Тупицького, під час зустрічі з послами Євросоюзу він повідомив, що боротьба з корупцією повинна бути, але в руслі Конституції.

"Ми порозумілися з послами, що для приведення антикорупційних норм законодавства у відповідність до Конституції необхідно півроку, але за умови співпраці парламенту і Конституційного суду", - сказав Тупицький.

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Атака КСУ на антикорупційні органи

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Дмитро Хилюк