Заяву зачитав на засіданні парламенту народний депутат України Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу").

Ряд народних депутатів закликали суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення щодо неконституційності деяких норм електронного декларування, подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зачитав на засіданні парламенту народний депутат України Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"). Він зазначив, що її підписали багато депутатів. При цьому не уточнив, скільки саме.

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В заяві йдеться, що народні депутати України закликають КСУ "вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського та євроатлантичного курсу". Також вони закликають суддів КС, які підтримали рішення КС №13р/2020 від 27 жовтня 2020 року, подати у відставку. При цьому прозвучали прізвища суддів КС, яким пропонується подати у відставку. Серед них - Олександр Тупицький, Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Олександр Касмінін, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Володимир Мойсик, Сергія Сас, Ігор Сліденко, Петро Філюк, Галина Юровська. Вказаних суддів просять скласти повноваження за власним бажанням або подати у відставку невідкладно.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Надя Пришляк