Москва знову звинувачує Київ у пасивності в реалізації Мінських угод.

У Кремлі заявляють про відсутність контактів із керівництвом України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю на телеканалі «Росія-1».

Читайте такожПодарована Лаврову старовинна українська ікона повернулася до БосніїЗа його словами, врегулювання в Україні стає все складнішим із плином часу.

Пєсков зазначив, що від української сторони до Москви не надходять пропозиції про контакти.

«Зараз ніхто особливо і не телефонує», - сказав представник Кремля.

«Процес виконання тих самих домовленостей, які були досягнуті в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те щоб забуксувало, оскільки якісь поодинокі положення вдалося дійсно реалізувати, але в цілому, найголовніше - ніхто за них навіть не брався», - додав прес-секретар російського президента.

Контакти керівництва України і РФ: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про намір обов'язково зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, якщо зустріч радників лідерів «нормандського формату» і далі затягуватиметься.

В інтерв'ю журналу «Фокус» глава держави пояснив, що не робить цього, бо «немає предмета для розмови». На його переконання, має бути як діалог на кшталт «нормандського формату», так і прямий діалог.

Зеленський також нагадав, що зустріч радників мала була відбутися в грудні, на ній планувалося обговорити конкретні кроки щодо деескалації конфлікту. Але вона так і не відбулася.

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Автор: Роман Цимбалюк