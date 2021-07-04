У Путіна стверджують, що Україна нібито не виконує Мінські угоди і чинить тиск на опозицію.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що заважає провести зустріч лідерів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Як повідомляє ТАСС, в студії однієї з телепрограм Пєсков заявив, що Україна "послідовно намагається розмивати важливість Мінських домовленостей, кажучи про те, що потрібно їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі, ці Мінські домовленості".

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"Що < ... > ускладнює втілення ідеї про двосторонню зустріч: крім основного моменту про невиконання Мінських домовленостей, ще, напевно, і той факт, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію у свою країну, і, звичайно, цей настрій явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, з бажанням позбутися своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", - сказав представник Кремля.

Також Пєсков продовжує заперечувати роль Росії у війні на Донбасі.

Зокрема, він назвав переконаною позицією України спроби представити Росію учасницею конфлікту в Донбасі, "що абсолютно не відповідає дійсності". "Це неприйнятно ні для нас, ні для інших, напевно, учасників (нормандської) "четвірки", - підкреслив Пєсков.

Зустріч Путіна з Зеленським: що відомо

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому він в черговий раз повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" та "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що дав відповідне доручення керівнику ВП Андрію Єрмаку.

25 червня Зеленський заявив, що в питанні його можливої зустрічі з Путіним зараз «м'яч на боці РФ». Також Зеленський зазначив, що Офіс президента України та адміністрація президента РФ вже контактували щодо тем переговорів, терміну і місця двосторонньої зустрічі.

30 червня Путін заявив, що не знає, про що говорити з Зеленським, оскільки той нібито "віддав свою країну під повне зовнішнє управління".

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Автор: Віталій Саєнко