У стратегії національної безпеки РФ, затвердженій Путіним, не вказані конкретні кроки, які Москва збирається робити для зміцнення "братніх зв'язків" з українцями.

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, зокрема, прописані плани щодо українців.

Указ президента опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано за допомогою, зокрема, зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

При цьому в стратегії не вказані конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі прописана задача зміцнення позицій російської мови як "мови міжнародного спілкування" і надання підтримки російським громадянам в інших країнах, у збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Читайте такожУ Кремлі заявили, що ніякої підготовки до ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна не ведеться

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". Також він вчергове повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що дав відповідне доручення керівнику ОП Андрію Єрмаку.

25 червня Зеленський заявив, що в питанні його можливої зустрічі з Путіним зараз "м'яч на боці РФ". Також Зеленський зазначив, що Офіс президента України і адміністрація президента РФ вже контактували щодо тем переговорів, терміну і місця двосторонньої зустрічі.

30 червня Путін заявив, що не знає, про що говорити з Зеленським, оскільки той нібито "віддав свою країну під повне зовнішнє управління".

"Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, почасти в Берліні та Парижі", - вважає Путін. "І про що розмовляти? Тим не менш, я не відмовляюся від зустрічей подібного роду, треба тільки зрозуміти, про що говорити", - додав він.

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Автор: Денис Прядко