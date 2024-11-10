За словами Пєскова, новообраний президент США "говорить про мир", а не про конфронтацію.

У Москві бачать "позитивні сигнали" в позиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю росЗМІ заявив речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Трамп "говорить про мир", а не про конфронтацію, при цьому "він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це вигідно відрізняє його від чинної адміністрації".

"Сигнали – позитивні. Трамп під час своєї передвиборної кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру", - сказав спікер.

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При цьому, за його словами, важко передбачити, якою мірою Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час передвиборної кампанії.

Перемога Трампа і війна в Україні - останні новини

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про допомогу Україні після інавгурації Трампа. За його словами, новий голова Білого дому не піде на поступки Москви.

Як сказав Подоляк, Трамп захоче показати силу США решті світу, включно з Росією та її союзниками.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом уже готується. За його словами, можливі майбутні контакти на рівні лідерів уже обговорювалися.

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