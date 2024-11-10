Фахівець зауважив, що крім триваючих війн, існує загроза нових.

Новообраний президент США Дональд Трамп може не закінчити війну до кінця своєї каденції, однак це може бути не лише війна в Україні.

Про це сказав історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю Radio NV. "Це довга війна... Ми зараз десь у добрій середині. І навіть Трамп не знає, [коли кінець]. Якщо Трамп ввійде в цю війну як президент, не знаю, чи вона закінчиться в той час, коли він виходитиме з президентства. Це не обов’язково має бути війна України. Може бути в якійсь іншій точці", - сказав Грицак.

Він зазначив, що в даний час немає "навіть близької перспективи" завершення війни в секторі Гази, а у 2027 році може початись війна Китаю з Тайванем.

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"Ситуація стає дедалі складнішою. Зміна буде і вона буде вирішальна, але навряд чи призведе до якогось швидкого результату", - висловив думку фахівець.

Трамп і війна в Україні

Адміністрація нового президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на звільненні окупованих територій. За словами радника радника Трампа Брайана Ланзи Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення миру".

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний", - сказав Ланза.

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