У МЗС розкрили роль Європи у переговорного процесі в Абу-Дабі

За словами Тихого, європейський компонент у контексті переговорів обов'язково буде.

Україна координуватиме позиції з європейськими союзниками до та після зустрічі команд України, США і Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Новини.LІVE.

Він пояснив, що без європейців неможливо вирішити питання гарантій безпеки, забезпечення перемир'я.

"Не в самій тристоронній групі, але десь в контексті зустрічі в Абу-Дабі теж обов'язково буде компонент європейський, і будуть обов'язково брифи з боку України до і після зустрічі, координації з європейськими союзниками. Чому це важливо? Тому що цілу низку питань неможливо вирішити без європейців. Якщо, наприклад, ми ведемо розмову про гарантії безпеки, про те, як гарантувати навіть припинення вогню або перемир'я, як забезпечити довгострокову безпеку, все це приходить так чи інакше до питань, пов'язаних з європейськими державами. Бо, якщо йдеться про гарантії безпеки, вони будуть частиною цих гарантій безпеки. Якщо це коаліція охочих чи НАТО, чи будь-які інші формати, це все стосується європейців", - пояснив Тихий.

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Також, як продовжив речник МЗС, відбудова України теж неможлива без участі європейських партнерів. Тихий наголосив:

"Для нас головне, щоб був відповідний мандат, тобто щоб яким би не було представництво, щоб воно було охоплюючим всю Європу, всю європейську спільноту, щоб ніхто не почувався ображеним. А хто це вже конкретно буде, це їхня справа, вони мають вирішити. Ми не хочемо, щоб питання України, або питання підтримки України, мирних засиль, було роз'єднуючим. Це має бути питання, яке об’єднує".

​Він додав, що Україна наполягає на якнайширшому представленні європейських інтересів, щоб питання мирних зусиль об'єднувало союзників.

Тристоронні переговори України, США та РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до проведення технічної зустрічі переговорних команд України, США і Росії триває. Україна розраховує, що зустріч відбудеться у проміжок часу між 6 та 10 листопада.

Окремо президент відзначив, що Україна розраховує на переговорний процес. Він допускає теоретичну можливість зміни місця проведення тристоронньої зустрічі на технічному рівні в Абу-Дабі, бо є "чутливі питання" на Близькому сході. Однак, за словами Зеленського, не можна міняти дати проведення зустрічі. За його сподіваннями, зустріч має відбутися між 6 та 10 листопада.

Він зазначив, що Україна чекає на відповіді від американської сторони, яка буде готова повідомити деталі проведення зустрічі після проміжних виборів до Конгресу США.

Як зауважив президент України, у контексті підготовки тристороннього формату Україна-США-РФ з нідерландським прем’єром було обговорено, що можна зробити разом з європейськими партнерами, аби "позиція усіх нас в Європі дійсно була врахована".

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