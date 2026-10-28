Місце зустрічі України, США і РФ можуть змінити: Зеленський назвав причину

Точна дата для проведення зустрічі має стати відомою після проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підготовка до проведення технічної зустрічі переговорних команд України, США і Росії триває. Україна розраховує, що зустріч відбудеться у проміжок часу між 6 та 10 листопада. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Гаазі.

"Триває підготовка зустріч в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі, і ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч. І ми дуже сподіваємось, що не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому сході, про які зараз так багато розмов", - сказав Зеленський.

Окремо президент відзначив, що Україна розраховує на переговорний процес.

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Він допускає теоретичну можливість зміни місця проведення тристоронньої зустрічі на технічному рівні в Абу-Дабі, бо є "чутливі питання" на Близькому сході. Однак, за словами Зеленського, не можна міняти дати проведення зустрічі. За його сподіваннями, зустріч має відбутися між 6 та 10 листопада.

Він зазначив, що Україна чекає на відповіді від американської сторони, яка буде готова повідомити деталі проведення зустрічі після проміжних виборів до Конгресу США.

"Зрозуміло, що після 4 листопада ми матимемо дату", - сказав Зеленський.

Як зауважив президент України, у контексті підготовки тристороннього формату Україна-США-РФ з нідерландським прем’єром було обговорено, що можна зробити разом з європейськими партнерами, аби "позиція усіх нас в Європі дійсно була врахована".

Зеленський висловив впевненість, що позиція Нідерландів буде сильною і буде підтримувати якнайшвидше закінчення війни, гарантування безпеки і достойного миру.

Хто може представляти Європу на переговорах

Як повідомив Зеленський, Україна з самого початку працює над тим, як залучити Європу до переговорів щодо закінчення війни, хоча в Абу-Дабі планується проведення зустрічі за участі України, США та РФ.

При цьому, за його словами, в США мають розуміння, що підтримка Європи є дуже корисною.

Зеленський додав, що раніше Україна підтримала проведення в Брюсселі зустрічі між Україною, США, НАТО та Євросоюзом за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

Однак, як відомо, ця зустріч не відбулася.

За словами Зеленського, список тих осіб, які представлятимуть Європу, буде напрацьований.

Разом з тим, глава держави прокоментував заяву російської сторони, що європейців не буде на переговорах в Абу-Дабі.

"Я впевнений - нам потрібна Європа. Було схвалено, що буде тристороння зустріч, але це не є чимось новим. Це не новий формат – тристороння зустріч. Це було заблоковано, але тепер розблоковано", - сказав Зеленський.

Він додав, що раніше часто на рівні радників з питань національної безпеки представники з країн Європи теж долучались – з держав Євросоюзу або НАТО. Як сказав Зеленський, переважно це було на зустрічах у форматі "E3" або "Е3+" (Формат за участі Великої Британії, Франції і Німеччини).

При цьому, як зауважив Зеленський, Росія завжди витупає проти участі Європи у переговорах.

"Звісно, що Росія завжди не була прихильницею Європи. Вони не хочуть, вони потребують лише США, і навіть не посередині між нами. Але ми сподіваємось, що у будь-якому випадку, ми знайдемо спосіб - яким чином Європа стане залученою врешті-решт", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що мова ведеться про гарантії безпеки для України.

"Як на мене, це не може відбутися без Європи. Зрештою, ми говоримо і про відновлення. І хто може це зробити і хто це зробить, якщо Європа переважно підтримує Україну з самого початку цієї війни? І звісно, європейський бізнес прийде і допоможе нам. І це дуже чітко зрозуміло", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на величезну роль Європи.

"І також з європейською сторони нам треба чіткіше розуміння, хто представлятиме Європу. Це також важливо", - додав глава держави.

Наскільки скоро може відбутися зустріч Зеленського і Путіна

"Я не знаю, коли у нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. Це залежить, на сьогодні, з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони раніше ніколи не підтримували це. Але, якщо ми повинні вести переговори про те, як дійсно закінчити цю війну, і про усі моменти, особливо про такі чутливі як території і безпекові гарантії – ми повинні говорити на рівні лідерів за присутності України. Бо інші формати без нас – ніхто не може вести переговори про Україну без нас", - наголосив Зеленський.

Водночас, він висловив надію, що невдовзі така можливість з’явиться, щоб відбулася зустріч на рівні лідерів.

Тристороння зустріч між Україною, США та РФ – останні заяви

Як повідомляв УНІАН, Зеленський сподівається, що ця тристороння зустріч на технічному рівні допоможе наблизити переговори на рівні лідерів, щоб досягти конкретних домовленостей щодо припинення вогню.

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