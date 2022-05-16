Пєсков заговорив про "ризики для всього континенту".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія побоюється вступу України в НАТО через "територіальну суперечку".

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА Новости".

"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії б виникла територіальна суперечка з державою в Альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - зазначив він.

Тим не менш, за його словами, вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля.

"Будемо дуже уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії і Швеції в НАТО в прикладному плані з точки зору нашої безпеки, яка повинна бути забезпечена в абсолютно безумовно порядку", - говорить він.

Раніше тимчасово повірена США в Україні Христина Квін заявила, що Україна може обійти процедуру надання ПДЧ і вступити в НАТО, якщо буде відповідати більшій частині вимог Альянсу.

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