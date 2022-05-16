Якщо якась держава вже відповідає усім вимогам Альянсу, План дій щодо членства стає непотрібним.

Україна може обійти процедуру надання ПДЧ і вступити до НАТО, якщо відповідатиме більшій частині вимог Альянсу.

Про це повідомила тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю Європейській правді.

"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою", - сказала вона.

Квін зазначила, що ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі-члену досягнути вимог для сумісності, і якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – План дій щодо членства стає непотрібним.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", - сказала Крістіна Квін.

15 квітня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про офіційне подання заявки на членство в НАТО.

Це історичне рішення країни, яка до цього перебувала в нейтральному статусі, послідувало після того, як РФ без будь-яких причин вторглася в Україну.

Слідом за Фінляндією про вступ до НАТО заявила інша нейтральна держава Швеція.

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