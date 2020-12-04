Також передбачено розгляд в сесійній залі ряду законопроектів щодо соціальної підтримки підприємців у період карантину.

У Верховній Раді під час Години запитань до уряду заслухають інформацію про заходи із запобігання поширенню в Україні коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожУ ВР створили міжфракційне об'єднання "Кримська платформа"Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним передбачено розгляд ряду законопроектів щодо соціальної підтримки підприємців у період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних з COVID-19.

Також заплановано розгляд законопроекту щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також проекту закону про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Крім того, парламентарії мають намір розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг.

Також заплановано розглянути у першому читанні три законопроекти, що стосуються діяльності третейських судів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк