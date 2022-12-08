В даний час РФ активно зводить лінії оборони в окупованому Криму, побоюючись наступу українських військ.

У тимчасово окупованому Криму заморожено будівництво всіх соціальних об'єктів через брак бетону.

Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) Таміла Ташева, передає Бі-бі-сі.

Окупаційна влада анексованого Росією півострова заявляє, що причиною нестачі бетону став дефіцит цементу, що виник через низку причин.

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На комбінаті "Будіндустрія", який є єдиним в Криму виробником цементу, ведуться ремонтні роботи. А поставки цементу з РФ, зокрема, з Новоросійська порушені через проблеми з логістикою.

За словами Ташевої, головна причина полягає в тому, що Росія зараз інтенсивно зводить лінії оборони в Криму, ймовірно, побоюючись наступу українських військ.

"Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон в Криму? Наскільки стало відомо, Бахчисарайський цементний завод "Ындустрія" першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника- міноборони РФ", - сказала постпред президента України по АРК.

Після часткового руйнування Керченського мосту велика частина поставок на півострів стала здійснюватися через поромну переправу.

На думку Ташевої, пріоритет зараз віддається виробництву протитанкових загороджень, яке нещодавно почалося на одному з підприємств Сімферопольського району.

За її словами, в анексованому Криму зараз багато чого не вистачає, в тому числі, і близько двох тисяч медиків.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн та міжнародних організацій почали"Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Участь у другому саміті Міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня 2022 року взяли близько 60 країн та міжнародних організацій. Учасники другого саміту закликали Росію забезпечити негайне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки по всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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