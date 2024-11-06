Дипломат вважає, що тепер США отримали вагомий аргумент, щоб дати дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ і не тільки це.

Участь північнокорейських військових у війні проти України може стати аргументом для запрошення країни до НАТО.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні (2006−2009 роки) Вільям Тейлор під час телемосту Вибори США та майбутнє України, повідомляє Radio NV.

"Те, що зараз у РФ на лінії фронту з’являються військові КНДР - це провокація, яку адміністрація Байдена у наступні два місяці може використати для того, щоб обґрунтувати зміну політики і дозволити удари вглиб РФ. Має бути логіка зміни політики НАТО, щоб уточнити, що американська політика підтримує та дає запрошення Україні вступити", - сказав дипломат.

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Він переконаний, що війна Путіна проти України закінчиться одразу, як тільки США підтримають запрошення України до НАТО.

Тейлор вважає, що обґрунтувати позитивну позицію щодо вступу України в НАТО можна вже в даний час, беручи до уваги участь військових Північної Кореї у війні Путіна проти України.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. В жовтні цього року, після зустрічі з новим генсеком НАТО Марком Рютте, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна може стати країною-членом Північноатлантичного альянсу.

Politico із посиланням на джерела у Вашингтоні та НАТО писало, що проти цього зараз виступають одразу сім країн. Одні бояться бути втягненими у війну з РФ, інші - мають проросійські погляди.

1 листопада помічник держсекретаря США з питань Європи у 2000-2004 роках Стів Пайфер заявив, що Україна могла вступити до НАТО ще у 2006 році, однак цьому завадив один нюанс.

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