Джерела видання натякнули, що спецпредставник Келлогг зміг переконати українців це зробити.

Угода про видобуток корисних копалин може бути підписана Україною та США вже сьогодні

Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на власні джерела. "Угода може бути підписана вже в суботу, хоча вона ще не готова", - повідомили джерела. При цьому більш детальної інформації воно не надало.

У матеріалі WSJ зазначається, що джерело, наближене до українського уряду, повідомило, що "велику роль" у погодженні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлогг, "зміцнивши довіру з Зеленським та іншими українськими посадовцями під час триденного візиту до Києва".

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Угода про корисні копалини

Вчора видання Axios повідомило, що американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці обговорювали умови угоди, намагаючись досягти консенсусу і уникнути погіршення відносин між Україною і США.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волц анонсував, що Зеленський найближчим часом підпише угоду про видобутку корисних копалин. Сам Зеленський у вчорашньому вечірньому зверненні висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.

Сьогодні видання Reuters написало, що США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин. За даними видання, цю погрозу озвучували вже двічі, в тому числі на зустрічі спецпредставника Білого дому з питань України Кіта Келлогга і Зеленського.

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