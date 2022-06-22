Влада України буде максимально допомагати Грузії ставати членом ЄС, зазначив нардеп.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в поширенні фейків.

Про це він сказав у зверненні, яке розміщене в Telegram з приводу звинувачень, що Арахамія нібито блокував надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС.

"Зовсім недавно на засіданні ПАРЄ він (Гарібашвілі - УНІАН) заявив про те, що нібито Арахамія їздив до Європи та США і відмовляв брати Грузію в кандидати на членство в Євросоюзі. По-перше, в Європі Арахамія не був. По-друге, в США Арахамія конкретно займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі (екс-прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі - УНІАН) є олігархом проросійського плану, який має маріонетковий уряд і по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу", – сказав Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" повідомив, що влада України "допомагатиме максимально Грузії стати членом Європейського Союзу".

"І не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкидання і фейки грузинського уряду, зокрема, прем'єр-міністра, який поширює недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що народ Грузії підтримує Україну і його представники воюють на боці нашої країни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в ЄС.

Також статус кандидатів на вступ до Євросоюзу захотіли отримати Молдова і Грузія.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 17 червня сказала, що ЄК рекомендувала Єврораді надати нашій країні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради про надання українській державі статусу кандидата на членство в об'єднання держав очікується 23-24 червня.

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