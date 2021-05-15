Україна очікує, що Євросоюз у 2022 році розпочне перегляд політики сусідства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму з нагоди Дня Європи в Україні.
Віце-прем'єр заявила, що настав час для Євросоюзу запропонувати нові формати, можливості і більшої інтеграції для тих країн, які прагнуть членства в ЄС.
"У 2022 році ми очікуємо, що Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, і що цей перегляд візьме до уваги всі країни Східної Європи і чітко сформує конкретний формат для співпраці з Грузією, Україною і Молдовою, тими країнами, які прагнуть членства", - наголосила Стефанішина.
"Ми очікуємо, що вже до 2027 року, коли Литва головуватиме у Раді Європейського Союзу, політичні рішення можуть бути ухвалені", - додала віце-прем'єр.
Вона переконана, що у європейських інституціях і столицях є багато зацікавлених осіб, які готові докласти зусиль, аби запропонувати Україні перспективу членства в Євросоюзі.
Довідка УНІАН. Європейська політика сусідства була започаткована у травні 2004 року. ЄПС передбачає «привілейовані відносини», що мають будуватися на взаємному визнанні спільних цінностей, засад ринкової економіки та сталого розвитку.
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