Йдеться про врятування живих та вивезення тіл загиблих.

Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з "Азовсталі" бійців "Азову", з Путіним про це питання говоритиме президент Фінляндії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для італійського телеканалу Rai 1.

Він наголосив, що, на жаль, вирішення цього питання залежить від рішення РФ.

"Все, що від нас залежить ми робимо, навіть більше, ніж це можливо. Ми не повинні зупинятися, будемо боротися за кожну людину", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що цивільних людей із заводу "Азовсталь" вивезено. "А зараз питання щодо поранених, щодо живих. І чеснно скажу, що ми не будемо залишати там і вбитих, бо їх батьки, дружини, чоловіки - всі на них чекають. Це для нас історія, а для рідних вони завжди в їх серці. І тому ми повинні боротися за кожного і кожну живу людину, чи ні", - сказав президент України.

Інформація щодо поранених передана Росії. За його словами, навіть застосовували механізм долучення третьої держави - Ізрайлю, Швейцарії, Туреччини. Він додав, що перед інтерв’ю він розмовляв з президентом Фінляндії і він "буде дзвонити президенту Росії з цього приводу".

"Я говорю з усіма лідерами на всіх майданчиках, щоб допомогти нашим військовим. Не хочете відпустити, то ми готові їх поміняти. Не хочете відпустити поранених - ми готові їх поміняти. Дайте нам вивезти вбитих, дайте нам вивезти поранених , не вбивайте живих, бо це війна і є правила війни і якщо ми не можемо розблокувати їх військовим шляхом, то тут потрібен діалог", - наголосив Зеленський.

За його словами, українські переговорні групи ведуть спілкування з російською стороною з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені. 12 травня вона повідомила, що ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

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