Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ, каже Верещук.

Україна зараз веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців з "Азовсталі".

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

Вона зазначила, що за дорученням президента "ми ведемо дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян".

"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу," - зазначає вона.

При цьому наголосила, що ведуться переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців.

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ"- додала вона.

Верещук закликає "не пускатися в нереальні міркування та заяви - тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат".

Раніше повідомлялося, що на "Азовсталі" перебувають 600 важкопоранених бійців.

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