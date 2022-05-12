Поранені та медпрацівники на заводі - це близько 500 людей.

Тривають перемовини про евакуацію з заводу "Азовсталь" медичних працівників і поранених, а також людей з інших частин Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила координатор дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

"Зараз ведуться перемовини про можливий другий етап гуманітарної операції зі спасіння медичних працівників і поранених - близько 500 людей, а також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують самі Маріупольці", - зазначила вона.

За словами Ломакіної, у місті все ще перебувають декілька тисяч людей, здебільшого - літні люди, жінки та діти.

"Вони всі чекають на порятунок, і Україна робитиме все можливе, щоб відкрити гуманітарний коридор і допомагати людям виїхати до мирних територій України", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені. За її словами, Київ запропонував вивезти тяжкопоранених гуманітарним коридором, а натомість віддати полонених росіян за правилами обміну військовополонених.

"В якості першого кроку запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають", - повідомила міністр.

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