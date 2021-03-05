Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що має спільні з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом погляди на ситуацію в Україні.
Про це йдеться у заяві фон дер Ляєн на сайті Єврокомісії за підсумками її телефонної розмови з Байденом.
Зокрема, стосовно закордонної політики вони домовилися активізувати співпрацю як партнери-однодумці і підтримувати демократію, стабільність та процвітання на тлі швидкоплинної міжнародної обстановки.
"Ми робитимемо це у тісній співпраці з НАТО", - сказано у заяві.
"Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала тісно координувати наші політичні програми і заходи, особливо стосовно Східної Європи. Ми маємо спільні погляди на ситуацію в Україні", - наголошується у заяві.
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Україна - НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
- 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
- 9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
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