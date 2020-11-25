Олексія Кучера звільнили з посади голови Харківської ОДА, Олексія Петрова - з посади голови Закарпатської ОДА.

Кабінет міністрів України погодив звільнення та нові кандидатури на посади голів Закарпатської та Харківської обласних державних адміністрацій.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Так, Кабмін погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА та Олексія Петрова - з посади голови Закарпатської ОДА.

На посаду голови Закарпатської облдержадміністрації погоджено кандидатуру Анатолія Полоскова, голови Харківської ОДА - Айни Тимчук.

Олексія Петрова було призначено головою Закарпатської ОДА 23 квітня 2020 року. Кучера призначили очільником Харківської ОДА рік тому - 6 листопада 2019 року.

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Автор: Леся Лещенко