Також вони запустили вкид про нібито розкрадання Києвом західних поставок.

Росіяни запустили низку маніпулятивних тез щодо України. Одна з них стосується нібито "негативного психологічного стану" ЗСУ під Бахмутом.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, окупанти розповсюджують інформацію, що нібито Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів президенту України Володимиру Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом через нібито відмову Офісу президента відвести війська на вигідні позиції.

"Бійці вважають себе витратним матеріалом, який кидають на забій", - йдеться у фейках росіян.

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Крім цього, Росія запустила вкид від французького політика Ф. Філіппо, який розказує про нібито розкрадання Києвом західних поставок.

Пропаганда та дезінформація РФ

Як пише Bloomberg, росіяни вигадують все більш витончені способи поширення дезінформації. За підтримки російського уряду дедалі частіше проводяться операції, в рамках яких дезінформацію поширюють від імені відомих міжнародних ЗМІ.

Кремлівська пропаганда також продовжує просувати російські наративи про те, що РФ є глобальним військовим лідером, використовуючи іноземних спікерів та медіа.

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