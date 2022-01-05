Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 тис. критичних подій інформаційної безпеки, виявлених минулого місяця.

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у грудні 2021 року припинили і нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у минулому місяці", - наголошують в СБУ.

Читайте такожУ Києві проведуть навчання НАТО з кібербезпекиТакож в СБУ зазначають, що основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були: з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-додатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Зазначимо, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозі в національному кіберпросторі.

Нагадаємо, топ-10 найпоширеніших серед українців паролів можна зламати менше, ніж за секунду. Першу позицію в рейтингу займає пароль "qwerty", який в Україні використовували понад 376 тисяч разів.

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