Колишній прем'єр-міністр України вимагає скасувати застосовані проти нього санкції.

В Окружному адмінсуді Києва зареєстровано позов колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Служби безпеки України та Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Зазначається, що серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО пропозиції про скасування щодо нього санкцій.

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Крім того, Азаров вимагає зобов’язати СБУ внести до РНБО такі пропозиції.

Також екс-прем'єр просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО щодо неприйняття рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО ухвалити таке рішення.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Миколі Азарову оголосили про підозру у державній зраді наприкінці березня 2021 року. Азаров разом з родиною переїхав до РФ в 2014 році після того, як в Україні відбулася Революція Гідності.

У квітні повідомлялося, що Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкції щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших чиновників.

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