Йдеться про майно підприємства "Бетонбуд", яке оцінено в 16 млн грн.

Знайдено майно підприємства "Бетонбуд" рідних братів обвинувачених у держзраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР). Зазначається, що судом арештовано та передано в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію майна підприємства "Бетонбуд", яке "його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіскальних органів".

Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. "Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн", - сказано в повідомленні.

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Майно Медведчука і Козака в Україні

У липні 2024 року в управління держави передали "нову партію" майна братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака на суму майже 400 млн грн. Йшлося про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них - завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість заблокованого майна становила майже 400 млн грн.

Тоді в ДБР зазначали, що в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній братів колишніх нардепів - Сергія Медведчука та Богдана Козака

За даними СБУ, брати підозрюваних у держзраді нардепів використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до державного бюджету України.

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