Йдеться, зокрема, про завод з виробництва бетону та будівельну компанію.

В управління держави передали "нову партію" майна братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака на суму майже 400 мільйонів гривень.

Як зазначається у повідомленні на сайті Служби безпеки України, суд арештував ці додаткові активи, що належали братам екс-нардепів, за матеріалами СБУ та Державного бюро розслідувань.

Йдеться про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них - завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 млн грн.

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Так, ці активи було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Таким чином, в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що в червні правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до державного бюджету України.

"Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Потім за матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн", - зазначили у Службі.

Так, наразі обидва фігуранти переховуються за кордоном. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Деталі справи Віктора Медведчука

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат України Віктор Медведчук отримав підозру у державній зраді та розкраданні національних ресурсів в окупованому Криму. Суд відправив його під домашній арешт.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту і певний час переховувався, намагаючись виїхати з підконтрольної Україні території. У квітні його затримали та відправили в СІЗО.

21 вересня 2022 року в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши в обмін на нього 200 українських бійців. В січні 2023 року Володимир Зеленський своїм указом позбавив Медведчука українського громадянства, а Верховна Рада – депутатського мандата.

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