Підозрюваний у держзраді екс-депутат закликає потенційно майбутнього президента США залишити Україну без військової допомоги на тлі повномасштабної російської агресії.

Екс-депутат Верховної Ради Віктор Медведчук, який мешкає в РФ, надіслав листа кандидату в президенти США Дональду Трампу, в якому розповів про "український слід" суботнього замаху на його життя. Про це пише російське держагентство ТАСС із посиланням на текст листа, який є в розпорядженні редакції.

У листі Медведчук, зокрема, зазначив, що Трамп у передвиборчих заявах обіцяв принести мир на Україну.

"Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Саме через це, шановний пане Трамп, ви стали особистим ворогом українського неонациста Зеленського, і цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб перешкодити вам виграти президентські вибори. Думаю, що у справі про замах на вас з'явиться український слід", - цитує ТАСС текст цього листа.

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Переказуючи текст листа, ТАСС також подає брехливе твердження, що нещодавно очільник ГУР МОУ Кирило Буданов нібито зізнався в кількох спробах замаху на Володимира Путіна.

Слід підкреслити, що насправді Буданов не говорив, що ці замахи були організовані українською стороною. Він лише стверджував, що на Путіна були замахи.

Крім того, у тексті листа, за даними ТАСС, міститься твердження, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито "пообіцяв знищувати українців, які виступають за мир із Росією". Однак ТАСС не наводить не тільки прямої цитати цієї частини листа, а й самого висловлювання Єрмака. Через це неможливо сказати, чи є "обіцянка Єрмака" перекрученою, чи повністю вигаданою російською пропагандою.

У листі Трампу Медведчук також повторив класичні кремлівські наративи про те, що військова допомога Україні нібито "сприяє ескалації та створює значні ризики витоку і розповсюдження зброї навіть після закінчення конфлікту". Без прямих цитат із листа ТАСС пише, що передані Україні ЗРК і безпілотники нібито "вільно продаються на чорному ринку", і ними користуються радикальні та терористичні угруповання по всьому світу.

Не обійшлося і без тверджень з боку Медведчука, що президент Володимир Зеленський нібито узурпував владу в Україні й особисто зацікавлений у продовженні війни. Також Мевдедчук прямо закликає Трампа припинити підтримку України озброєннями.

При цьому ТАСС не уточнює, чи є в листі хоча б одна згадка про те, що саме Росія розв'язала цю повномасштабну війну і шантажує Україну подальшою експансією, вимагаючи великих поступок територій.

Замах на Дональда Трампа: що відомо

Як писав УНІАН, минулої суботи під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії на Дональда Трампа було скоєно замах. У нього стріляли з даху сусідньої будівлі, але стрільцю вдалося лише трохи подряпати вухо кандидата в президенти. Одна з куль, що призначалися Трампу, вбила випадкового учасника мітингу. Сам стрілець був застрелений на місці співробітниками спецслужб.

Як стало відомо пізніше, у Дональда Трампа стріляв 20-річний житель Пенсільванії Томас Метью Крукс. На поточний момент публічно нічого не відомо про мотиви парубка.

Як пишуть американські ЗМІ, у старших класах над Круксом знущалися, оскільки він не вписувався в колектив. Відомо, що стрілець працював помічником дієтолога в будинку для літніх людей.

Крукс був зареєстрований як республіканець, проте раніше зробив невеликий внесок у групу, що підтримує демократів.

Якщо не рахувати бездоказові заяви росіян, про жодні можливі зв'язки стрільця з Україною публічно не повідомлялося.

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