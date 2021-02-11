Зокрема, йдеться про реформу судової системи, від якої залежить боротьба з корупцією.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав головну реформу, якій має приділяти увагу українська влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Боррель заявив, що його найголовніше очікування від реформ в Україні цього року стосується реформи судової системи.

"Це "матір" усіх реформ. Ви не можете робити вигляд, що маєте верховенство права, права людини або будь-що інше, без незалежної й ефективної судової системи. Це "ядро" демократичної країни - розмежування гілок влади і незалежна судова система. Без цього складно боротися з корупцією", - наголосив Боррель.

У зв'язку з цим високий представник ЄС сказав, що сьогодні зі Шмигалем обговорювалися рішення Конституційного суду України.

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"Я вважаю, є зрозумілим, що існують три головні причини для роботи з розбудови ефективної і незалежної судової системи - це фундаментальний елемент нашої демократії, що добре функціонує, це найважливіший інструмент проти корупції, і також це те, чого потребує і просить український народ. Навіть якби Європейського Союзу не існувало, це має бути важливою метою для українського суспільства", - наголосив Боррель.

Він закликав українську владу побудувати незалежну й ефективну судову систему.

"Я знаю як це складно, але це необхідно", - сказав Боррель.

Своєю чергою Варгеї назвав три реформи, на проведення яких він очікує від України цього року: це судова реформа, антикорупційна та економічна.

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Автор: Віталій Саєнко