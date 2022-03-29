Раніше Киві вже оголосили про підозру у державній зраді.

Екс-нардепу Іллі Киві підписали нову підозру – за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Йдеться про ч.3 ст. 109 ККУ і про ст.436 ККУ (заклики до агресивної війни).

За інформацією Венедіктової, Ілля Кива користується документами, про які не знає слідство. Пошуки колишнього члена ОПЗЖ тривають

"Не можу ділитися всіма подробицями, але якщо коротко, то прокурори докладають колосальних зусиль, щоб затримати вже колишнього народного депутата. Це, як виявилось, не так і просто. Ми маємо підстави стверджувати, що Кива користується іншими документами, не тими, які відомі слідчим і прокурорам. Але обов‘язково притягнемо його до відповідальності", - написала Венедіктова.

Також генпрокурорка, коментуючи заклики громадян притягнути до відповідальності усіх членів ОПЗЖ, зазначила, що правоохоронці не будуть реєструвати провадження без відповідних на те причин.

Між тим, прокурори розслідують справи щодо прямої чи дотичної участі у підготовці воєнних дій проти України.

"Так, ми всі сьогодні бачимо, як багато хто різко і несподівано поміняв риторику і перетворився в справжніх українських козаків. Так, є і такі, і за їхню позицію українці їм вдячні. Але є і ті, хто був змушений, вибачте, прикрити рота тому, що в агресора провалився план захоплення України. Таких ми теж знаємо і не пробачимо. Патріотизм не починається в момент перетину українського кордону з сумками, набитими грошима в одному салоні із тими, хто має бути на передовій", - висловилась Венедіктова.

Раніше Киві вже оголосили про підозру у державній зраді.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.

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