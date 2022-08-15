Верховна Рада України обрала двох членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Романа Маселка (на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси), Миколу Мороза (на рейтинговому голосуванні набрав 291 голос)", - зазначив він.
Водночас не підтримано було кандидатури Олени Заічко (137 голосів) та В'ячеслава Талька (79 голосів).
"На фінальному голосуванні (одразу за двох кандидатів) "за" - 258 депутатів", - повідомив Железняк.
Зауважимо, що загалом ВРП має складатися з 16 членів. Інших кандидатів схвалять на З'їзді науковців 19 серпня.
Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook запевнив, що зробить все, щоб не розчарувати українців та втілити спільні мрії про справедливі суди для усіх.
"Скажу чесно, я досі не вірю, що парламент за мене проголосував. Але ще більше мене вражає ваша підтримка, яка і є основою рішення ВРУ", – наголосив Маселко.
Довідка УНІАН. Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, може звільняти суддів з посади, а також надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.