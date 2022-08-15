Зауважимо, що загалом ВРП має складатися з 16 членів.

Верховна Рада України обрала двох членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Романа Маселка (на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси), Миколу Мороза (на рейтинговому голосуванні набрав 291 голос)", - зазначив він.

Водночас не підтримано було кандидатури Олени Заічко (137 голосів) та В'ячеслава Талька (79 голосів).

"На фінальному голосуванні (одразу за двох кандидатів) "за" - 258 депутатів", - повідомив Железняк.

Зауважимо, що загалом ВРП має складатися з 16 членів. Інших кандидатів схвалять на З'їзді науковців 19 серпня.

Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook запевнив, що зробить все, щоб не розчарувати українців та втілити спільні мрії про справедливі суди для усіх.

"Скажу чесно, я досі не вірю, що парламент за мене проголосував. Але ще більше мене вражає ваша підтримка, яка і є основою рішення ВРУ", – наголосив Маселко.

Довідка УНІАН. Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, може звільняти суддів з посади, а також надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.

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