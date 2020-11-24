Народний депутат вважає, для повернення довіри українців потрібно, в тому числі голосувати за закони, зрозумілі та потрібні народу.

Зниження явки під час проведення місцевих виборів було не в інтересах влади. І екзитполи в порівнянні з фінальними результатами виборів саме це й показали.

Таку думку в ефірі каналу "112 Україна" висловив народний депутат Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу").

"Наприклад, у Київській області, за яку я відповідаю як політичний куратор, соціологічні опитування напередодні виборів показували рейтинг "слуг" від 27% і вище. У підсумку після всіх підрахунків ми отримали всього 26%, а по всій країні – 22%. Таким чином у нас найкращий результат "слуг" в країні за результатами місцевих виборів. А в інших областях наша політсила отримала 10-12%. І сталося це через низьку явку, оскільки наш молодий виборець не був мотивований і тому не прийшов, а прийшов виборець старшого покоління і проголосував за наших опонентів", – вважає нардеп.

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За його словами, українці стрімко втрачають довіру до дій влади.

"Це є головною причиною низької явки на вибори. Так завжди відбувається, при зміні політичних еліт, коли люди обирають нових лідерів, їхні очікування завищені. Але мені здається, ми перевершили себе в тому, як ці очікування не виправдали. І ці невиправдані очікування вилилися в те, що люди, які до нас лояльно ставляться, просто не пішли на вибори", – пояснив Дубінський.

На думку політика, щоб повернути цю довіру, потрібно в тому числі голосувати за закони, зрозумілі та потрібні народу: спрощене розмитнення легкових автомобілів, відстрочку впровадження кас для ФОПів, і можливо, скасування військового збору.

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Автор: УНІАН