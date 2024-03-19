Результатом владної катастрофи в РФ має стати колонізація територій.

Очікується катастрофа, бо російський диктатор Володимир Путін, який незмінно тримає владу у своїх руках, загнав себе у паску після імітації виборів.

"Я хочу, щоб ви усі звертали увагу, коли виступає Путін, на його, перш за все, поведінку. Це вже до людей, які мають фах. І майте на увазі, що у нього дуже складна ситуація. І якщо зараз хтось помилково вважає, що він має якісь успіхи, що у нього усе добре, що він там переміг, що намалювали йому там 80 чи 120%... Насправді він розуміє, що це для них усіх катастрофа. У нього немає виходу з тої пастки, у яку він сам себе загнав", - розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, секретар РНБО відзначив, що з Путіним ніхто не буде спілкуватися, а Росію у тому вигляді, у якому вона на сьогоднішній день існує, ніхто не буде брати до уваги.

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"Єдине, що у нього лишається, це так званий ядерний шантаж... Але це вже питання до політиків у світі, наскільки довго вони будуть все це терпіти, наскільки довго вони будуть заплювати на це все очі", - сказав Данілов.

Він висловив прикрість, що у світі є деякі політики, які вітають Путіна з "перемогою" під час імітації виборів.

"Пройде час. Усе буде розставлене на свої місця. Бо у сучасного фюрера це остання гастроль. Ніяких виборів наступних Путін вже робити не буде. Це буде зовсім інша ситуація. І майте на увазі, що той синдикат, який зараз вже остаточно зафіксувався в результаті подій, які відбувалися на Московії у п'ятницю, суботу і неділю, приведе до катастрофи ту територію, і зрештою, ми дочекаємося питання, коли остання країна, яка має колонії на своїй території, буде деколонізована", - наголосив Данілов.

Вибори Путіна в РФ - головні новини

Імітація президентських виборів в Росії відбувалася 15-17 березня. На окупованих територіях України російські загарбники силою змушували українських громадян брати участь в імітації процесу збереження Путіна при владі.

18 березня Центральна виборча комісія РФ заявила, що на псевдовиборах виграв Путін. Йому "намалювали" 87,28% голосів. Крім того, у ЦВК стверджували, що явка була рекордною - 77,4%.

При цьому Франція, Німеччина, Польща, Латвія та Велика Британія розкритикували проведення виборів в умовах цензури, а в США заявили, що вибори в РФ були недемократичними.

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