Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "війна прийде й до Європи". Жертв буде багато.
Про це він заявив в інтерв’ю американському виданню Politico.
"Україна не є кінцевою метою Путіна. Україна є "географічним центром Європи", тож якщо буде війна, війна прийде до Європи, а не тільки до України", - сказав він.
За словами міністра, президент РФ Володимир Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб "показати Європі, що може зробити Росія".
Читайте такожДжонсон попередив Путіна про наслідки у випадку агресії з боку РФ проти України"Ми лише його частина, це квадрат на шаховій дошці більших російських амбіцій", - уточнив Резніков.
При цьому очільник Міноборони наголосив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну непоправних наслідків зазнають обидві сторони. Це також може призвести до того, що 5 млн біженців з України втечуть від бойових дій.
Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів будуть повертатися додому в гробах, і це покажуть канали в Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа, - пояснив Резніков.
Водночас міністр запевнив, що українці будуть захищати свої території та життя. За його словами, Україна налічує 200 тис. резервістів та 400 тис. ветеранів українсько-російської війни.
Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.
4 грудня Західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.