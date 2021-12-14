Повномасштабний напад РФ на Україну стане катастрофою для обох держав, впевнений міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "війна прийде й до Європи". Жертв буде багато.

Про це він заявив в інтерв’ю американському виданню Politico.

"Україна не є кінцевою метою Путіна. Україна є "географічним центром Європи", тож якщо буде війна, війна прийде до Європи, а не тільки до України", - сказав він.

За словами міністра, президент РФ Володимир Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб "показати Європі, що може зробити Росія".

Читайте такожДжонсон попередив Путіна про наслідки у випадку агресії з боку РФ проти України"Ми лише його частина, це квадрат на шаховій дошці більших російських амбіцій", - уточнив Резніков.

При цьому очільник Міноборони наголосив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну непоправних наслідків зазнають обидві сторони. Це також може призвести до того, що 5 млн біженців з України втечуть від бойових дій.

Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів будуть повертатися додому в гробах, і це покажуть канали в Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа, - пояснив Резніков.

Водночас міністр запевнив, що українці будуть захищати свої території та життя. За його словами, Україна налічує 200 тис. резервістів та 400 тис. ветеранів українсько-російської війни.

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Автор: Марта Гичко