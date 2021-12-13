Голова Міноборони вказав, що війна стане горем і для України, і для Європи

Вторгнення Російської Федерації в Україну стане кінцем нинішнього цивілізованого світу. Війна покладе початок нової ери без міжнародних правил.

Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков у коментарі Financial Times.

"У Росію повернеться багато трун", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що біля кордону з Україною знаходиться близько 100 тисяч російських військових. Водночас Резніков вказав, що росіяни зводять мобільні табори приблизно на 175 тисяч осіб.

Читайте такожНімеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО-РезніковЗа його словами, війна стане горем і для України, і для Європи, тому що мільйони українців будуть "тікати в Європейський Союз". Також голова Міноборони нагадав, що під загрозою опиниться експорт зерна в Європу.

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Читайте також"Серйозні витрати для Росії": країни G7 про наслідки можливого вторгнення РФ в УкраїнуЦе вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

4 грудня Західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

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Автор: Анастасія Горбачова