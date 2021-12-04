На першому етапі буде захоплено південь України.

Західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише BILD.

За словами високопоставленого джерела в НАТО, за наказом Путіна російська армія "завдасть одночасну атаку з північного Криму через сепаратистські території на сході та з півночі". Це, наголошує видання, як оцінка НАТО, так й української військової розвідки.

Інші інсайдери у альянсі розглядають атаку у три етапи, кожна фаза також може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

The Washington Post, своєю чергою, теж опублікувало мапу можливого руху російської армії по території України.

Південь

На першому етапі буде захоплено південь України, "щоби забезпечити поставки до Криму, а також відрізати Україну від моря і від поставок".

Росія використає десантні кораблі, які були вже перекинуті з Балтійського моря в регіон ще навесні "для перевезення танків й військ з Криму в околиці Одеси".

Інший високопоставлений військовий уточнив намір РФ. Згідно з російськими сценаріями, агресор передбачає проведення десантної операції "на схід від Одеси, між Фонтанкою й Коблево". Російська армія "піде на північний схід від міста, а потім поверне ліворуч і просунеться у Придністров’я". Це оточить Одесу.

Водночас у Херсонській області вздовж Дніпра будуть проводитися "повітряно-десантні операції", які заблокують мости через найважливішу річку країни і, таким чином, припинять постачання.

З Криму спочатку буде лише артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть пов'язані тут і не зможуть відбити мости за ними, уточнюють співрозмовники.

Так само російські військові частини за підтримки військово-морського флоту та авіації просуватимуться на захід з окупованого Донбасу, потім розділяться і просунуться, з одного боку, в Запоріжжя, з іншого – в бік Криму.

Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін "вибудує коридор" з Росії до кордонів НАТО з Румунією.

Паралельно з першою фазою війни авіація Путіна та балістичні ракети послаблять військовий потенціал України по всій країні.

Якщо Кремль визнає, що умови для цього виконані, російські танкові частини можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися до великих міст Дніпро та Полтава.

"Насамперед, вони будуть оточувати міста і відключати електрику, газ… за кілька тижнів росіяни зможуть вдати з себе "рятівників мирних мешканців", напасти на міста, які здаватимуться, і "врятувати українське населення від голоду чи смерті", – пояснив один з офіцерів.

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Київ – третій етап кремлівської армії. На українську столицю Росія наступатиме з півночі. Джерела видання допускають, що це може статися й на початку вторгнення, "якщо того вимагатимуть обставини".

Стратеги НАТО не впевнені, чи буде режим Лукашенка брати у цьому участь. Якщо ж до Росії приєднається Білорусь, Київ оточать війська агресора з північного сходу й північного заходу.

В результаті російські війська зсунуться "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоби відрізати поставки з західних регіонів України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а значить – й самої України, пише BILD.

Врешті Росія займе дві третини нинішньої території України.

Співрозмовники видання погоджуються, що того озброєння, що є зараз у ЗСУ, не вистачить. Українській армії негайно знадобляться сучасні західні зенітні ракети типу Patriot і протикорабельні ракети типу Harpoon.

Західні розвідники кажуть, що імовірний повномасштабний наступ РФ на Україну станеться у січні-лютому 2022 року.

Під час брифінгу 3 грудня Джо Байден підтвердив, що найближчим часом матиме розмову з Путіним. Відомо, що президент США також спілкуватиметься з українським главою Володимиром Зеленським.

Як свідчать нові розвіддані США, Росія планує повномасштабний наступ з кількох фронтів на Україну вже у 2022 році з участю близько 175 тисяч військових і важкої техніки.

Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

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Автор: Яна Ставська