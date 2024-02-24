Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спростувала заяви про те, що західні країни перешкоджають переговорам України з РФ.
Міністр у колонці для Bild зазначила, що Захід уже два роки "невпинно працює" над миром в Україні, а "той, хто говорить, що постачання зброї продовжує війну, грає на руку" президенту Росії Володимиру Путіну.
"Це брехня, коли кажуть, що Захід утримує Україну від переговорів. Факт у тому, що вже 731 день ми разом із міжнародними партнерами невпинно працюємо над тим, щоб в Україні, нарешті, настав мир", - заявила німецький міністр.
У зв'язку з цим Бербок нагадала про діалог у Стамбулі навесні 2022 року, коли "Україна готова була піти на поступки" на підставі того, "щоб РФ вивела війська". "Немає такої людини в Україні, яка б не хотіла, щоб ця війна закінчилася. І ми робимо все для того, щоб ця надія збулася", - наголосила міністр.
Ймовірні переговори України та РФ
На початку цього року представник Китаю в ООН заявив, що РФ і Україна повинні "активізувати взаємодію", щоб почати переговори найближчим часом. Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог".
Однак в Офісі президента України неодноразово підкреслювали, що Україна може почати переговори з РФ, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки.