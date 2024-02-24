Вона зазначила, що наративи про те, що постачання зброї подовжують війну, грають тільки на руку Путіну.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спростувала заяви про те, що західні країни перешкоджають переговорам України з РФ.

Міністр у колонці для Bild зазначила, що Захід уже два роки "невпинно працює" над миром в Україні, а "той, хто говорить, що постачання зброї продовжує війну, грає на руку" президенту Росії Володимиру Путіну.

"Це брехня, коли кажуть, що Захід утримує Україну від переговорів. Факт у тому, що вже 731 день ми разом із міжнародними партнерами невпинно працюємо над тим, щоб в Україні, нарешті, настав мир", - заявила німецький міністр.

У зв'язку з цим Бербок нагадала про діалог у Стамбулі навесні 2022 року, коли "Україна готова була піти на поступки" на підставі того, "щоб РФ вивела війська". "Немає такої людини в Україні, яка б не хотіла, щоб ця війна закінчилася. І ми робимо все для того, щоб ця надія збулася", - наголосила міністр.

Ймовірні переговори України та РФ

На початку цього року представник Китаю в ООН заявив, що РФ і Україна повинні "активізувати взаємодію", щоб почати переговори найближчим часом. Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог".

Однак в Офісі президента України неодноразово підкреслювали, що Україна може почати переговори з РФ, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки.

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