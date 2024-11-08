За словами президента Туреччини, війна в Україні "має закінчитися зараз".

Війна в Україні може закінчитися швидко, якщо новообраний президент США Дональд Трамп "застосує підхід, заснований на вирішенні проблеми". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.

За його словами, "ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до проблеми з перспективою вирішення".

"Більше діалогу, дипломатії, згоди відкриє двері до миру, а не до зброї, бомб і конфлікту", - сказав Ердоган.

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Він додав, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами припинити війну в Україні прискорять вирішення конфлікту:

"Ми - країна, яка зуміла об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі і продовжуватимемо це робити".

Видання нагадує, що підтримуючи територіальну цілісність України, засуджуючи її вторгнення з боку Росії та надаючи їй військову підтримку, член НАТО Туреччина водночас виступає проти санкцій Заходу проти Росії, з якою вона має важливі відносини в сферах оборони, енергетики та туризму.

З березня країна закликає припинити війну в Україні шляхом переговорів і пропонує виступити посередником.

Останні заяви Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Трампа з перемогою на виборах президента США. Він висловив сподівання, що такий результат виборів принесе користь як народу США, так і всьому людству.

Ердоган висловив сподівання, що "відносини Туреччини і США зміцняться, а регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться".

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